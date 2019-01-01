«Транснефть» ответила за свои «косяки»

«Транснефть» ответила на заявление первого вице-премьера, главы Минфина Антона Силуанова о так называемых «косяках» в работе компании. Об этом он высказался в связи с инцидентом, который произошел на трубопроводе «Дружба», пишет RT.

По словам представителя «Транснефти» Игоря Демина позиция Силуанова выглядит, как упрощенная оценка ситуации. Он уточнил, что сейчас ведется следствие по факту совершенного преступления. Демин уточнил, что в рамках расследования "Транснефть" была признана потерпевшей стороной.

Кроме того, Демин припомнил инцидент, когда в 1997 году рядом со зданием Минфина взорвался автомобиль Андрея Вавилова, на тот момент первого замминистра финансов. Он заявил, что в отличие от Силуанова, «тогда никто не назвал это косяком в работе Минфина». Также представитель «Транснефти» предположил, что вице-премьер, возможно, деверился той информации, которая распространяется «недоброжелателями компании».

Ранее Силуанов назвал неправильным, что государство будет платить «за косяки компании, которая занимается поставкой нефти».

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН раскрыл детали переговоров о некачественной нефти.



