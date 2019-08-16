Трамп: СМИ пытаются подорвать экономику США, чтобы навредить мне

Трамп также привел в пример финансовые отчеты одной из крупнейших сетевых магазинов в стране Walmart. “Walmart, отличный индикатор того, как идут дела в США, сеть только что опубликовал выдающиеся цифры. В нашей стране, в отличие от других, дела идут отлично! Не позволяйте фейковым новостям убедить вас в обратном», - подчеркнул американский лидер.

Накануне индексы американских бирж резко упали, в частности, на фоне торговой войны США с КНР.







