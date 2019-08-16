Трамп: СМИ пытаются подорвать экономику США, чтобы навредить мне
Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ спекулируют на тему краха американской экономики, чтобы испортить репутацию лично ему.
"Фейковые новостные СМИ делают все возможное, чтобы вызвать крах экономики, потому что они думают, что это плохо скажется на мне и моем переизбрании. Но их проблема в том, что наша экономика слишком сильна, и мы скоро одержим большую победу по торговле и это знают все, включая Китай!" - написал он в своем микроблоге в Twitter.
Трамп также привел в пример финансовые отчеты одной из крупнейших сетевых магазинов в стране Walmart. “Walmart, отличный индикатор того, как идут дела в США, сеть только что опубликовал выдающиеся цифры. В нашей стране, в отличие от других, дела идут отлично! Не позволяйте фейковым новостям убедить вас в обратном», - подчеркнул американский лидер.
Накануне индексы американских бирж резко упали, в частности, на фоне торговой войны США с КНР.
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