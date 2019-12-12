Трамп сделал Лаврову предложение

Как утверждают собеседники издания, речь идет об увеличении в несколько раз товарооборота с РФ. Однако никаких конкретных предложений и действий президент США пока не назвал.

По итогам встречи Лавров отметил рост торгового оборота между странами в условиях действующих санкционных мер. Так, по подсчетам российской стороны, торговый оборот увеличился с $20 млрд до $27 млрд, пишет «Газета.ру».



