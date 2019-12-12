Трамп сделал Лаврову предложение
Президент США Дональд Трамп сделал деловое предложение министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову в ходе их встречи в США. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники.
Как утверждают собеседники издания, речь идет об увеличении в несколько раз товарооборота с РФ. Однако никаких конкретных предложений и действий президент США пока не назвал.
По итогам встречи Лавров отметил рост торгового оборота между странами в условиях действующих санкционных мер. Так, по подсчетам российской стороны, торговый оборот увеличился с $20 млрд до $27 млрд, пишет «Газета.ру».
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