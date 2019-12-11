Лавров и Трамп после встречи обменялись любезностями

11 декабря 201911:14

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с президентом США Дональдом Трампом. По итогам переговоров глава внешнеполитического ведомства заявил, что действующий президент США настроен на «добрые отношения» с Москвой.

«Трамп искренне понимает выгоду для американцев, для американского бизнеса, для США в целом и для ситуации в мире от добрых отношений между РФ и США», - цитирует Лаврова Газета.ру.

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Сам президент США тоже позитивно оценил исход встречи, назвав ее «очень хорошей».

Известно, что стороны обсудили вопросы контроля над вооружениями и возможное продление договора СНВ-3. Кроме того, снова поднималась тема «вмешательства» России в американские выборы в 2016 году, сообщает «ФедералПресс».

Сегодня между Россией и США имеется весьма серьезное поле для переговоров, отметил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Однако, посетовал политолог, сейчас контакты между странами фактически сведены к минимуму. В этой связи, состоявшиеся переговоры внушают «осторожный оптимизм», заявил политолог в интервью RT.

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ФОТО: Twitter президента США Дональда Трампа
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