Лавров и Трамп после встречи обменялись любезностями

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с президентом США Дональдом Трампом. По итогам переговоров глава внешнеполитического ведомства заявил, что действующий президент США настроен на «добрые отношения» с Москвой.

«Трамп искренне понимает выгоду для американцев, для американского бизнеса, для США в целом и для ситуации в мире от добрых отношений между РФ и США», - цитирует Лаврова Газета.ру.