Лавров и Трамп после встречи обменялись любезностями
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с президентом США Дональдом Трампом. По итогам переговоров глава внешнеполитического ведомства заявил, что действующий президент США настроен на «добрые отношения» с Москвой.
«Трамп искренне понимает выгоду для американцев, для американского бизнеса, для США в целом и для ситуации в мире от добрых отношений между РФ и США», - цитирует Лаврова Газета.ру.
Сам президент США тоже позитивно оценил исход встречи, назвав ее «очень хорошей».
Известно, что стороны обсудили вопросы контроля над вооружениями и возможное продление договора СНВ-3. Кроме того, снова поднималась тема «вмешательства» России в американские выборы в 2016 году, сообщает «ФедералПресс».
Сегодня между Россией и США имеется весьма серьезное поле для переговоров, отметил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
Однако, посетовал политолог, сейчас контакты между странами фактически сведены к минимуму. В этой связи, состоявшиеся переговоры внушают «осторожный оптимизм», заявил политолог в интервью RT.
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