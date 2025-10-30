Трамп: Китай согласился начать процесс покупки энергоносителей США
Китай согласился на приобретение энергоносителей из США. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
Как отметил политик, КНР согласилась начать процесс закупки.
«Фактически может состояться очень масштабная закупка нефти и газа у великого штата Аляска», - написал Трамп.
Кроме того, глава Белого дома сообщил, что Пекин согласился на продолжение «открытых и свободных» поставок редкоземельных металлов, критически важных минералов и магнитов.
Ранее Дональд Трамп встретился с лидером Китая Си Цзиньпином в южнокорейском Пусане, американский политик оценил переговоры на «12 баллов из 10», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
