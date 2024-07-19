Трамп допустил, что введет пошлины в 100-200% на китайские автомобили
Экс-президент США, кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп допустил, что введет пошлины в 100-200% на китайские автомобили в случае победы на выборах. Об этом пишет ТАСС.
Ранее Трамп заявил, что сразу после переизбрания отменит требование об оснащении электродвигателем большинства новых автомобилей, продаваемых в США, к 2032 году.
По словам политика, «прямо сейчас» Китай строит в Мексике крупные заводы, чтобы производить авто и продавать их в Соединенные Штаты. Трамп заявил о намерении вернуть автопроизводство в страну.
«Эти заводы будут построены в США, и наши люди будут на них работать. А если они не согласны, то мы введем пошлины примерно в 100-200% на каждый автомобиль», — указал республиканец, подчеркнув, что такие машины «станет невозможно продавать».
Между тем Евросоюз ввел временные компенсационные пошлины на импорт электромобилей из Китая.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Делегация Израиля не приехала на переговоры о прекращении огня в Газе
- В работе мобильного приложения Т-банка произошел сбой
- На границе Калининграда с Литвой стоят более ста грузовиков
- Трамп допустил, что введет пошлины в 100-200% на китайские автомобили
- Сбой Microsoft затронул работу оргкомитета Олимпиады в Париже
- Пассажирам экстренно севшего в Красноярске самолета готовят вегетарианскую еду
- Суд в Москве оштрафовал компанию Google на 4 миллиона рублей за фейки
- «Росэнергоатом» опроверг слухи об аварии на Ростовской АЭС
- Посетители двух кафе Благовещенска отравились шаурмой
- Арбитра FIDE Риместада дисквалифицировали на два года из-за домогательств
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru