Экс-президент США, кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп допустил, что введет пошлины в 100-200% на китайские автомобили в случае победы на выборах. Об этом пишет ТАСС.

Ранее Трамп заявил, что сразу после переизбрания отменит требование об оснащении электродвигателем большинства новых автомобилей, продаваемых в США, к 2032 году.

По словам политика, «прямо сейчас» Китай строит в Мексике крупные заводы, чтобы производить авто и продавать их в Соединенные Штаты. Трамп заявил о намерении вернуть автопроизводство в страну.

«Эти заводы будут построены в США, и наши люди будут на них работать. А если они не согласны, то мы введем пошлины примерно в 100-200% на каждый автомобиль», — указал республиканец, подчеркнув, что такие машины «станет невозможно продавать».

Между тем Евросоюз ввел временные компенсационные пошлины на импорт электромобилей из Китая.

