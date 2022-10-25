Товарооборот с КНДР через дальневосточные таможни полностью прекратился

Товарооборот России с КНДР через таможни Дальнего Востока полностью прекратился. Об этом заявил начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин.

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«Мы не торгуем с Северной Кореей никак в силу тех ограничений, которые были наложены ООН на Северную Корею. Возможно было поставлять туда продукты питания, медикаменты. Остальное – мы с ними не торговали», — цитирует Ладыгина РИА Новости.

Начальник таможенного управления выразил надежду на открытие границы, однако отметил, что полной ясности в этом вопросе нет, пишет «Свободная пресса».

По состоянию на октябрь 2021 года внешнеторговый оборот с Северной Кореей через дальневосточные таможни упал в 300 раз, до 20 тонн (за аналогичный период 2020 года — 5,8 тысячи тонн). При этом из КНДР ввозились товары групп «Органические химические соединения» и «Машины и механизмы, их части».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТаможняДальний ВостокКНДР
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