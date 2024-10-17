Товарооборот Японии и России в сентябре вырос почти на 23%

Товарооборот России и Японии по итогам сентября увеличился на 22,78% в годовом выражении и составил 659 миллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные японского минфина.

Отмечается, что объем торговли между двумя странами растет второй месяц подряд. Согласно данным, по итогам августа показатель увеличился на 23,81% к июлю и составил порядка 743 миллионов долларов. До этого товарооборот между странами снижался на протяжении двух лет.

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Основную долю поставок из Японии в Россию заняли автомобили – свыше 65% от общего объема экспорта. Ключевой категорией товаров в японском импорте из РФ являются энергоносители, на них приходится порядка 70% поставок.

Ранее сообщалось, что товарооборот России и Армении в 2023 году достиг 7,4 миллиардов долларов. В первом полугодии 2024 года товарооборот между странами вырос в 2,5 раза, превысив 8,3 миллиардов долларов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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