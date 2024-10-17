Товарооборот Японии и России в сентябре вырос почти на 23%

Товарооборот России и Японии по итогам сентября увеличился на 22,78% в годовом выражении и составил 659 миллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные японского минфина.

Отмечается, что объем торговли между двумя странами растет второй месяц подряд. Согласно данным, по итогам августа показатель увеличился на 23,81% к июлю и составил порядка 743 миллионов долларов. До этого товарооборот между странами снижался на протяжении двух лет.