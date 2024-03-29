Товарооборот России и США с 2013 года сократился в семь раз

Объемы торговли между Россией и Соединенными Штатами с 2013 года сократились более чем в семь раз, следует из доклада пресс-службы аппарата представителя США на торговых переговорах Кэтрин Рэй, пишет ТАСС.

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Как следует из документа, в 2013 году товарооборот между двумя странами составлял $38,2 миллиарда. В 2023 году он упал до $5,2 миллиарда.

В качестве причин называется геополитическая напряженность и последующая за этим программа импортозамещения в России, санкции США и меры экспортного контроля со стороны американской администрации. Текущее положение авторы доклада назвали «почти полным разрывом связей с РФ».

По данным американского Бюро переписи, в январе 2024 года объем экспорта товаров из США в Россию упал до $30 миллионов и достиг минимума с 1992 года, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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