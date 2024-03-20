«Миллиарды долларов»: В России оценили новое соглашение Турции и США о санкциях

Турция с 2023 года юридически соблюдает ряд антироссийских санкций, но до сих пор партнеры находили пути обхода, заявил гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло в интервью НСН. Новые договоренности Анкары с Вашингтоном кардинально ситуацию не изменят.

Стало известно, что Турция договорилась с США о реализации «схемы соблюдения санкций», введенных Вашингтоном против Москвы. Как пишет обозреватель газеты Hürriyet Ханде Фырат, американские власти сначала будут уведомлять Турцию о потенциальных нарушениях ее компаниями антироссийских ограничений.