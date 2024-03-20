«Миллиарды долларов»: В России оценили новое соглашение Турции и США о санкциях
Георгий Властопуло заявил, что новые договоренности Анкары с Вашингтоном кардинально ситуацию не изменят, бизнес будет пытаться обойти ограничения.
Турция с 2023 года юридически соблюдает ряд антироссийских санкций, но до сих пор партнеры находили пути обхода, заявил гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло в интервью НСН. Новые договоренности Анкары с Вашингтоном кардинально ситуацию не изменят.
Стало известно, что Турция договорилась с США о реализации «схемы соблюдения санкций», введенных Вашингтоном против Москвы. Как пишет обозреватель газеты Hürriyet Ханде Фырат, американские власти сначала будут уведомлять Турцию о потенциальных нарушениях ее компаниями антироссийских ограничений.
«Начиная с прошлого года, Турция соблюдает некоторые режимы санкционных ограничений. С 1 марта прошлого года был закрыт транзит для грузов, следующих на Россию. Конечно, из этой ситуации придумали выходы и решения, но сам факт юридический. С лета уже закрылось хождение евро и долларов, платежи были заблокированы. С декабря прошлого года у нас действуют значительные ограничения на платежи в рублях и лирах. На настоящий момент торговые отношения с Турцией испытывают очень большие сложности не из-за присоединения компаний к санкциям, а из-за финансовой системы», - рассказал он.
Он отметил, что Запад мог пообещать Турции ускорить восстановление инфраструктуры после землетрясения.
«Находятся банки, которые готовы эту цепочку финансовую организовывать, но в настоящий момент это делать достаточно сложно. У нас 670 миллионов долларов в январе было в обороте с Турцией, снижение по импорту на 30%. Значительных изменений не будет, но мы не знаем, о чем Турция и США на самом деле договорились. Давление идет. Мы не забываем, что Турции после землетрясения требовалось порядка 100 миллиардов долларов на восстановление инфраструктуры. Возможно, есть подвижки по этому вопросу от Запада», - добавил собеседник НСН.
Турция ожидает экономических и политических компенсаций от США, которые своими угрозами разрушают торговые отношения Москвы и Анкары, заявил ранее турецкий политолог Икбаль Дюрре «Радиоточке НСН».
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