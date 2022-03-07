Товарооборот России и Китая за два месяца вырос на 38,5%
Товарооборот России и Китая за два месяца 2022 года увеличился в годовом исчислении на 38,5% и достиг $26,43 млрд. Об этом сообщает Главное таможенное управление КНР.
По данным ведомства, в январе и феврале экспорт в РФ вырос на 41,5%, до почти $12,62 млрд долларов. При этом импорт российских товаров и услуг увеличился на 35,8% и достиг $13,81 млрд. Положительное сальдо за два месяца выросло на 26,3% и составляет $1,19 млрд.
При этом товарооборот между Китаем и США за аналогичный период стал больше на 12,3% и достиг $123,3 млрд, пишет RT.
На фоне пандемии коронавирусной инфекции товарооборот РФ и Китая сократился на 2,9% (до $107,76 млрд) в 2020 году, однако уже год спустя он вырос на 35,8% и достиг рекордной отметки в $146,88 млрд, отмечает РЕН ТВ.
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