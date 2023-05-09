Товарооборот России и Китая вырос на 41%
Россия и Китай за первые четыре месяца 2023 года увеличили торговый оборот на 41,3%. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР, пишет ТАСС.
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Товарооборот двух стран превысил $73 миллиарда. Экспорт из Китая в Россию увеличился на 67,2% - до $33,68 миллиарда. Объем поставок из РФ в КНР вырос на 24,8% и составил $39,46 миллиарда.
Россия отправляет в Китай в основном энергоресурсы: нефть, сжиженный природный газ, мазут и уголь, древесину, сельскохозяйственную продукцию. КНР поставляет в РФ автомобили, бытовую электронику, микропроцессорные блоки, обувь и одежду.
Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь назвал торговые отношения с Россией честными и прозрачными, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru