Товарооборот России и Китая вырос на 41%

Товарооборот двух стран превысил $73 миллиарда. Экспорт из Китая в Россию увеличился на 67,2% - до $33,68 миллиарда. Объем поставок из РФ в КНР вырос на 24,8% и составил $39,46 миллиарда.

Россия отправляет в Китай в основном энергоресурсы: нефть, сжиженный природный газ, мазут и уголь, древесину, сельскохозяйственную продукцию. КНР поставляет в РФ автомобили, бытовую электронику, микропроцессорные блоки, обувь и одежду.

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь назвал торговые отношения с Россией честными и прозрачными, передает «Радиоточка НСН».

