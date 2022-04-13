Товарооборот России и Китая с начала года вырос почти на треть

Товарооборот между Россией и Китаем в январе-марте текущего года вырос почти на треть в годовом исчислении. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на отчет Главного таможенного управления КНР.

«Мы себя ослабляем!»: Санкции Запада сыграют на руку Индии и Китаю, но разорят Германию

По данным ведомства, товарооборот Москвы и Пекина увеличился на 28,7%, до $38,17 млрд. При этом экспорт в РФ вырос на 25,9% и достиг $16,44 млрд, импорт в Китай увеличился на 31%, до $21,73 млрд, пишет RT.

В то же время товарооборот между Китаем и США вырос на 12,2%, до $185,91 млрд. Экспорт в Соединенные Штаты составил $138,89 млрд (плюс 16,7%), импорт стал больше на 0,8%, до $47,02 млрд, отмечает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Александр Демьянчук
ТЕГИ:ТорговляКитайРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры