Товарооборот России и Китая с начала года вырос почти на треть
Товарооборот между Россией и Китаем в январе-марте текущего года вырос почти на треть в годовом исчислении. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на отчет Главного таможенного управления КНР.
По данным ведомства, товарооборот Москвы и Пекина увеличился на 28,7%, до $38,17 млрд. При этом экспорт в РФ вырос на 25,9% и достиг $16,44 млрд, импорт в Китай увеличился на 31%, до $21,73 млрд, пишет RT.
В то же время товарооборот между Китаем и США вырос на 12,2%, до $185,91 млрд. Экспорт в Соединенные Штаты составил $138,89 млрд (плюс 16,7%), импорт стал больше на 0,8%, до $47,02 млрд, отмечает телеканал «360».
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