Товарооборот России и Бразилии достиг рекордных $11 млрд в прошлом году
Товарооборот России и Бразилии вырос до рекордной отметки в 11 миллиардов долларов. Об этом заявил посол Родриго де Лима Баэна Соарес, его слова приводит «Прайм».
Ключевыми видами российской продукции оказались удобрения и дизельное топливо. Бразилия со своей стороны больше всего экспортировала продукты питания, говядину, мясо птицы и кофе.
При этом, по словам посла, Бразилия планирует увеличить объемы поставляемой в РФ продукции в будущем.
«Мы хотим больше усилить взаимодополняемость наших стран. Мы уверены, что эта динамика принесет взаимную пользу Бразилии и России», - отметил Соарес.
В конце прошлого года помощник президента Юрий Ушаков заявил, что товарооборот России и ОАЭ за девять месяцев вырос на 63%. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru