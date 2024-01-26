«Подорожание к лету»: Россиян предупредили о последствиях конфликта в Красном море
Ситуация в Красном море оказывает влияние на 10-14% мировой торговли, но эти проценты интегрированы в общие потоки, отметил в эфире НСН Георгий Властопуло.
Если конфликт в Красном море не купируется в ближайшие два-три месяца, то к лету в России можно будет увидеть подорожание продукции, а также разрушение цепочек поставок товаров по всему миру, заявил гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло в интервью НСН.
Ранее агентство «Прайм» со ссылкой на отчет аналитиков Международной организации по какао (МОКК) сообщило, что дефицит какао-бобов в мире, продолжающийся на протяжении последних двух лет, с большой долей вероятности сохранится и в 2024 году. Отмечается, что проблем может добавить кризисная ситуация в Красном море. Так, из-за участившихся случаев обстрелов торговых судов хуситами время доставки сырья может значительно увеличиться, что приведет к росту конечных цен на какао-бобы. Властопуло отметил, что могут подорожать вообще все товары.
«Не может ситуация в Красном море привести к резкому подорожанию какого-то одного продукта. Только если этот продукт локально не производится непосредственно в регионе, в котором происходит конфликт и который конкретно влияет на торговый путь этого товара. Сегодня по всему миру растет срок поставки товаров, потому что через Суэцкий канал приходится примерно от 10% до 14% товарооборота мирового. Если увеличивается количество дней поставок даже 10-12% всех товаров в мире, дальше начнутся проблемы… Конфликт сейчас оказывает влияние на 10-14% мировой торговли, но эти проценты интегрированы в общие потоки. Если ситуация не купируется в ближайшие два-три месяца, то к лету мы можем увидеть гораздо более серьезные последствия, чем просто подорожание ставок фрахтов или подорожание конкретных видов продукции. Мы можем увидеть разрушение либо перестройку цепочек поставок товаров по всему миру», - сказал Властопуло.
Он отметил, что на фоне конфликта в Красном море уже подорожали турецкие и китайские контейнерные фрахты.
«На всех трейдах, торговых маршрутах, уже сказывается проблема в Красном море. Допустим, турецкие контейнерные фрахты уже подорожали на некоторых направлениях в два-три раза. Уже потихоньку начинают дорожать китайские фрахты, которые идут через Владивосток… Мы уже видим изменение стоимости. Но не скажу, что это пока критично», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее, 26 января, в Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) сообщили, что глобальная торговля оказалась подорвана нападениями йеменских хуситов в Красном море, обмелением Панамского канала и обстановкой вокруг Украины, передает «Радиоточка НСН».
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