Товарооборот между Ираном и Россией резко вырос
Объем товарооборота между Ираном и Россией за восемь месяцев 2022 года увеличился на 35,4%, достигнув отметки 3,3 млрд долларов. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак агентству ТАСС.
Вице-премьер убежден, что товарооборот между двумя государствами скоро составит 4 млрд долларов благодаря рекордным темпам роста.
В свою очередь иранский министр нефти Джавад Оуджи заявил, что Тегеран и Москва находятся в «золотом периоде» партнерства.
Новак добавил, что Россия и Иран обговорили своповые нефтегазовые поставки. По словам вице-премьера, на начальном этапе речь может идти о поставках до 10 млрд кубометров газа и 5 млн тонн нефти.
Ранее МИД Ирана сообщил о введении страной новых санкций против Евросоюза. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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