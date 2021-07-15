«Торжество цинизма»: в Госдуме возмутились призывом проголосовать за смену экономического курса
«Торжеством цинизма» назвал экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский утверждение, что цены в России растут из-за того, что граждане стали больше покупать продуктов питания. Он подчеркнул на пресс-конференции НСН, что инфляция в стране зашкаливает не за счёт конечного спроса, который наоборот падает.
«В первую очередь надо говорить об издержках производства, увеличении НДС, расходов на системы сертификации ЕГАИС, «Меркурий», росте тарифов естественных монополий. В условиях заниженного курса рубля к доллару и отсутствия нормального регулирования, внутренние цены следуют за мировым ростом цен на сырьё. Повышение налогов, акцизов, введение страхового взноса в 1-2% якобы на выплату пособий по безработице, повышение ключевой ставки, ужесточение нормативов по резервам для банков и прочие подобные меры ведут к тому, что экономика будет окончательно убита. Причём всё это делается перед выборами в Госдуму. Люди должны проснуться и в сентябре проголосовать за смену курса, социально-экономической политики, за реальную борьбу с олигархами, офшорами, за здравый смысл», - отметил Жуковский.
С такой позицией не согласился депутат Госдумы Евгений Фёдоров.
«Ещё добавьте, проголосуйте за окончательную ликвидацию страны, как в 1991 году. Не дождётесь! Люди у нас уже другие после референдума и на ваши «заманухи» американские не пойдут. Центральный банк РФ, если почитаете положение о нём, по сути – филиал, депозитарий Международного валютного фонда, его задача заключается в обслуживании оборота доллара. Отсюда и повышение процентной ставки, чтобы не пустить рубль в российскую экономику. На рубле даже не написано, что это российская банкнота, рубль, это – ценная бумага МВФ», - заметил Фёдоров.
Ранее на пресс-конференции НСН предприниматель Дмитрий Потапенко сделал неутешительное предположение, что малый и средний бизнес в России не ждёт ничего хорошего.
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