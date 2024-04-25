Торгпред Терехин допустил создание в ОАЭ российского зернового хаба

«Если вы имеете в виду создание здесь некого зернового хаба, то есть... завоза крупными партиями зерна и потом распределение мелкими по соседним странам, то, к сожалению, могу сказать, что вопрос серьезно прорабатывается», — подчеркнул торгпред.

Как отметил Терехин, российским экспортерам чаще выгоднее делать несколько заходов в разные порты, чем создавать хранилище зерна в ОАЭ. При этом ближневосточное государство заинтересовано в инициативе, ее экономическая целесообразность в стадии рассмотрения.

Ранее Андрей Терехин сообщил, что доля зерна из РФ в общем импорте ОАЭ достигает 35%, напоминает телеканал «360».

