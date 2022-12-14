Торгпред РФ: Финляндия продолжает импортировать СПГ из России

По словам торгпреда, финская сторона закупает российский СПГ напрямую у ПАО «Новатэк» по долгосрочному контракту в евро.

«Насколько нам известно, изменений по валюте оплаты с момента заключения соглашения не было», — указал Логинов.

Как отметил торгпред, в Хельсинки прорабатывают возможности отказа от закупок российского топлива, пишет RT. Так, Финляндия арендовала американский плавучий СПГ-терминал, его планируют ввести в эксплуатацию в январе следующего года. Тем не менее из-за ряда факторов финская сторона не может отказаться от российского СПГ «здесь и сейчас».

«Среди них: техническое ограничение пропускной способности финских терминалов, высокий спрос и, как следствие, высокие цены на СПГ в Европе, а также низкая рентабельность транспортировки небольших объемов СПГ для мировых поставщиков (Катар, Австралия)», — подчеркнул Логинов.

Ранее торгпред заявил, что негативное отношение финских властей к российским туристам влияет на экономику отдельных регионов страны, «жесткая линия» Хельсинки уже привела к банкротству аутлет-деревню Zcar, пишет РИА ФАН.

