Торгпред Логинов заявил, что власти Финляндии недооценили влияние санкций на экономику

Финляндия недооценила влияние санкций на национальную экономику, товарооборот страны с Россией в 2023 году может снизиться до 4,5 млрд евро. Об этом заявил в интервью РИА Новости торгпред РФ в Финляндии Антон Логинов.

Торгпред указал, что в Хельсинки неоднократно заявляли о намерении полного прекращения двустороннего торгово-экономического сотрудничества и выражали готовность ввести наиболее жесткие санкции.

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«Завершение всех переходных периодов по рестрикциям на химическую продукцию и нефтепродукты очевидно приведет к дальнейшему сокращению товарооборота. В случае, если санкции не будут сняты, в следующем году он снизится до 4,5 миллиарда евро. Экспорт из России сохранится за счет поставок никеля, удобрений, комбикормов, фармацевтической продукции», — указал Логинов.

Несмотря на то, что в таких условиях вряд ли можно говорить о скором возвращении к предыдущему уровню российско-финских отношений, для многих отраслей и регионов сохраняется внутренний запрос на возобновление торговли с РФ. Торгпред предположил, что 2023 год станет для финской стороны показательным в плане «оценки последствий своих решений для национальной экономки».

Между тем экс-специалист Международной организации гражданской авиации (ICAO) Павел Герасимов заявил, что Финляндия больше других стран пострадала из-за закрытия российского воздушного пространства для авиакомпаний из Европы, напоминает «Свободная пресса». По словам эксперта, страна, активно использовавшая азиатские маршруты, потеряла конкурентное преимущество.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:Санкции Против РоссииФинляндия
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