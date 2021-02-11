Торговые сети столкнулись с дефицитом бананов

Российские торговые сети начали испытывать сложности при закупке бананов, пишет «Коммерсант».

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По данным издания, проблемы с поставками возникли из-за неурожая в Эквадоре, неспособность импортеров обеспечить необходимые объемы поставок, а также сезонный высокий спрос. Отмечается также, что на ситуацию сказывается и то, что в порту Санкт-Петербурга сейчас не могут встать на разгрузку несколько судов с фруктами.

Представители компаний обещают, что ситуация может улучшиться в течение нескольких недель. По их словам, повышения цент на бананы не предвидится.

Ранее сервис по доставке продуктов назвал самые популярные заказы россиян в январе, передает РИА ФАН.


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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
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