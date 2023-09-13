Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке

Торги на срочном рынке Мосбиржи приостановлены. Об этом говорится в заявлении платформы.

Причиной сбоя стала нештатная работа торгово-клиринговой системы. На данный момент проводится ее диагностика. О возобновлении торгов будет сообщено дополнительно, отмечает «РБК Инвестиции» со ссылкой на пресс-службу биржи.

Срочный рынок Мосбиржи - ведущая площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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