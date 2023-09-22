Топливный союз заявил, что цены на бензин в России продолжат расти

Цены на бензин в России продолжат расти в пределах инфляции, их снижения ждать не стоит, заявил президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша в интервью НСН.

Накануне «Известия» со ссылкой на зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрия Гусева сообщили, что в некоторых регионах РФ стали закрываться заправки из-за убытков в результате рекордного подорожания топлива и его дефицита. Отмечается, что предпринимателям становится невыгодно содержать заправки. Евгений Аркуша отметил, что массового закрытия АЗС нет.