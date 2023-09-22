Топливный союз заявил, что цены на бензин в России продолжат расти
Цены на бензин будут снижаться лишь у тех независимых АЗС, которые держат их выше, чем у ВИНКов, отметил в эфире НСН президент союза Евгений Аркуша.
Цены на бензин в России продолжат расти в пределах инфляции, их снижения ждать не стоит, заявил президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша в интервью НСН.
Накануне «Известия» со ссылкой на зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрия Гусева сообщили, что в некоторых регионах РФ стали закрываться заправки из-за убытков в результате рекордного подорожания топлива и его дефицита. Отмечается, что предпринимателям становится невыгодно содержать заправки. Евгений Аркуша отметил, что массового закрытия АЗС нет.
«Это не так, массово никто не закрывается. Цены на бензин будут расти в пределах инфляции. Она у нас сегодня есть. К сожалению, снижаться они не будут. Они будут снижаться у тех независимых (АЗС – ред. НСН), которые сейчас держат цены, условно, на 10 рублей выше, чем у ВИНКов (вертикально интегрированная нефтяная компания – ред. НСН). И когда к ним придет дешевое топливо, надеюсь, оно будет снижаться в опте, они снизятся на ВИНК», - сказал Аркуша.
Ранее, 21 сентября, правительство РФ приняло решение о введении временного ограничения на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. Ограничения не распространяются на вывоз в страны ЕАЭС и не коснутся гуманитарной помощи. Подобная мера последовала после сообщений о дефиците топлива в регионах и росте цен на него, напоминает «Радиоточка НСН».
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