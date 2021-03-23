Топливный союз: резкий рост цен на бензин сдерживает высокая конкуренция
Президент Российского топливного союза рассказал, почему в России снова растут цены на бензин.
Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что ситуация на топливном рынке тяжелая, однако, по его словам, отменять демпфер (бюджетная компенсация нефтяным компаниям за упущенную выгоду из-за удержания цен на внутреннем рынке — НСН) нельзя. Без этого инструмента цены на бензин в России сравняются с европейскими.
«Как можно отменить демпфер, если на сегодня это единственный механизм, который сдерживает рост цен на бензин? Если бы его не было, то цены у нас были бы европейские», — заявил Аркуша.
Ранее Независимый топливный союз (НТС) направил на имя главы правительства Михаила Мишустина открытое письмо, в котором говорится, что розничные цены на бензин в России по итогам года могут вырасти на 14% (по пессимистичным прогнозам). Представители НТС предлагают снизить акцизы на бензин и дизель, отменить и увеличить нормативы на бирже.
«То, что предлагает НТС — часть просто невыполнима, а часть ошибочна», — сказал Аркуша, отметив, что не стоит говорить о снижении акцизов на бензин и дизель.
«Этого не будет, потому что от этого зависит бюджет» — напомнил он.
Глава топливного союза отметил, что сегодня на рынке наблюдается диспаритет оптовых и розничных цен — оптовые выросли существенно больше, чем розничные. Для того, чтобы снизить первые, необходимо еще увеличить объем продаж на бирже, а также скорректировать демпфирующий механизм. В феврале Минэнерго и ФАС уже увеличили норматив по продаже топлива на бирже до 11% от производства бензина (ранее было 10%), и до не менее 7,5% от дизеля (ранее — 6%).
«Мы писали об этом Александру Новаку (вице-премьер, бывший министр энергетики — НСН), предлагая увеличить объем продаж на бирже до 15%. Поможет ли этому демпфер — трудно сказать. Пока идут только разговоры о корректировке. Скорее всего, поможет в какой-то части, но не принципиально. Главная задача, чтобы внутренний рынок был премиален относительно экспорта: с помощью демпфера и снижения налоговой нагрузки», — сказал собеседник, добавив, что пока со стороны правительства идет чисто административное давление, на которое нефтяники особого внимания не обращают.
Пока цены на внутреннем розничном рынке сдерживает высокая конкуренция.
«Розничные цены сдерживаются конкуренцией, с одной стороны. С другой, нефтяные компании выдерживают достигнутые соглашения о том, что рост цен не должен превышать уровень инфляции. Так как рынок конкурентный, то и независимые АЗС вынуждены держать цены на том же уровне, иначе клиенты уйдут туда, где цены ниже» — добавил Аркуша.
По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), цены на бензин на АИ-92 и АИ-95 с 1 декабря 2020 года по 17 марта 2021 года выросли более чем на 18,5%, достигнув 53,6 тыс. и 55,3 тыс. рублей за тонну соответственно.
На начало января литр бензина в среднем по России стоил 46,12 рублей, к 15 марта цена выросла на 2,3% до 47,19 рублей. Таковы данные Росстата. Средние розничные цены на бензин Аи-92 с 15 по 19 марта увеличились на 14 копеек по сравнению с предыдущей неделей и составили 44,83 рублей за литр, стоимость бензина Аи-95 выросла на 11 копеек до 48,21 рублей за литр, свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes.
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