Топливный союз: резкий рост цен на бензин сдерживает высокая конкуренция

Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что ситуация на топливном рынке тяжелая, однако, по его словам, отменять демпфер (бюджетная компенсация нефтяным компаниям за упущенную выгоду из-за удержания цен на внутреннем рынке — НСН) нельзя. Без этого инструмента цены на бензин в России сравняются с европейскими.

«Как можно отменить демпфер, если на сегодня это единственный механизм, который сдерживает рост цен на бензин? Если бы его не было, то цены у нас были бы европейские», — заявил Аркуша.

Ранее Независимый топливный союз (НТС) направил на имя главы правительства Михаила Мишустина открытое письмо, в котором говорится, что розничные цены на бензин в России по итогам года могут вырасти на 14% (по пессимистичным прогнозам). Представители НТС предлагают снизить акцизы на бензин и дизель, отменить и увеличить нормативы на бирже.

«То, что предлагает НТС — часть просто невыполнима, а часть ошибочна», — сказал Аркуша, отметив, что не стоит говорить о снижении акцизов на бензин и дизель.

«Этого не будет, потому что от этого зависит бюджет» — напомнил он.

Глава топливного союза отметил, что сегодня на рынке наблюдается диспаритет оптовых и розничных цен — оптовые выросли существенно больше, чем розничные. Для того, чтобы снизить первые, необходимо еще увеличить объем продаж на бирже, а также скорректировать демпфирующий механизм. В феврале Минэнерго и ФАС уже увеличили норматив по продаже топлива на бирже до 11% от производства бензина (ранее было 10%), и до не менее 7,5% от дизеля (ранее — 6%).