Козак не увидел обострения ситуации на топливном рынке
Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что говорить об обострении ситуации на топливном рынке в России рано и оснований для этого нет.
Ранее Российский топливный союз вновь направил курирующему вице-премьеру письмо о проблемах на рынке нефтепродуктов.
«Тот уровень биржевых цен, который есть сегодня, обеспечивает достаточную маржинальность для розничного сегмента. Оснований для такой тревоги нет», передает «Интерфакс».
Как ранее сообщалось, в письме на имя Дмитрия Козака констатируется, что за месяц биржевые цены на бензин уже выросли примерно на 20%. С 15 апреля на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже бензин самой ходовой марки Аи-92 подорожал на 23%, Аи-95 - на 18,5%. Как пишет глава НТС Павел Баженов, это отражается уже в мелкооптовом сегменте.
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