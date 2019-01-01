Козак не увидел обострения ситуации на топливном рынке

«Тот уровень биржевых цен, который есть сегодня, обеспечивает достаточную маржинальность для розничного сегмента. Оснований для такой тревоги нет», передает «Интерфакс».

Как ранее сообщалось, в письме на имя Дмитрия Козака констатируется, что за месяц биржевые цены на бензин уже выросли примерно на 20%. С 15 апреля на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже бензин самой ходовой марки Аи-92 подорожал на 23%, Аи-95 - на 18,5%. Как пишет глава НТС Павел Баженов, это отражается уже в мелкооптовом сегменте.

