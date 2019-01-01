Точка роста. Роста цен на топливо

В письме на имя вице-премьера Дмитрия Козака констатируется, что за месяц биржевые цены на бензин уже выросли примерно на 20%. С 15 апреля на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже бензин самой ходовой марки Аи-92 подорожал на 23%, Аи-95- на 18,5%. Как пишет глава НТС Павел Баженов, это отражается уже в мелкооптовом сегменте.

По его словам, которые приводит РБК, цены региональных сбытов крупных игроков повышаются практически ежедневно во всех регионах страны. Так называемый демпфирующий механизм, при помощи которого бюджет компенсирует нефтяникам сдерживание роста внутренних цен, не справляется с поставленными задачами, - утверждает автор письма. По его оценке, сейчас ситуация такова, что нефтепереработка практически терпит одни убытки. Во избежание повторения прошлогоднего кризиса глава НТС предлагает, в частности, вдвое снизить акцизы на топливо класса Евро 5, повысить продажи топлива на бирже.

Тема сдерживания растущих цен на топливо не сходила с повестки дня весь минувший год, начиная с майского скачка и договоренностей, которые в конце весны-начале лета были-таки достигнуты между правительством и представителями отрасли. В ноябре, напомним, Владимир Путин велел оставить попытки извлечения сверхприбылей нефтяными компаниями на внутреннем рынке. «Когда на мировом рынке нефти цены поднялись, и поднялись прилично, это совсем не значит, что мы должны обеспечивать такую же сверхприбыль и внутри страны. Нужно так или иначе эту сферу регулировать», - заявил тогда президент. Курирующий переговоры с нефтяниками вице-премьер Дмитрий Козак заверял, что ситуация стабилизирована. Нефтяникам тогда было позволено только повысить оптовые цены на 1,7% в связи с увеличением ставки НДС и равными долями с февраля в пределах инфляции. То есть цены-то, хоть и были объявлены «замороженными», но все равно росли. Другое дело, что до поры до времени это не отражалось на рознице.

Теперь, если верить оценке президент НТС, отразится непременно. Двадцатипроцентный рост в опте ничем не покроешь, даже демпфером. Себе в убыток торговать никто не будет. То есть цены на бензин в рознице неминуемо вырастут, это лишь дело времени и вопрос, в какой обертке это преподать. Ну, а с ростом цен на топливо вырастут цены и на все товары, в стоимости которых есть транспортная составляющая. А она присутствует практически везде, иногда не по одному разу. И этот мультипликативный эффект, дойдя до кошелька обывателя, превратится в эффект пылесоса.