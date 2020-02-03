Топливный союз объяснил дешевизну российского бензина

«У нас, действительно, самый дешевый в Европе бензин, потому что мы добывающая страна. У нас исходно дешевая нефть, так как мы ее не покупаем, а добываем - тем самым, себестоимость нефти ниже, чем на мировом рынке. Даже учитывая, что у нас уровень налогов достаточно высок - около 65%. Примерно такой же уровень налогов и в Европе, но у них дорогой входной продукт, поэтому у них топливо существенно дороже», - сказал Аркуша.

В качестве примера эксперт привел Норвегию, которая также является нефтедобывающей страной. Но при этом, налог составляет более 80%, поэтому у них самый дорогой бензин в Европе, несмотря на то, что они добывают нефть самостоятельно.

Касательно цен на бензин в Казахстане, собеседник НСН, отметил, что страна не относится к Европе и низкая стоимость АИ-95 объясняется существенной разницей в цене акцизов.

«Что касается Казахстана, то у них в несколько раз ниже акцизы, поэтому и дешевая конечная продукция», - заключил эксперт.

Отмечается, что третье место по дешевизне бензина заняла Белоруссия, а четвертое досталось Украине.

Ранее в пресс-центре НСН глава Российского топливного союза Евгений Аркуша рассказал, что россияне стали предпочитать АИ-95.

