Топливный союз объяснил дешевизну российского бензина
Глава Российского топливного союза в эфире НСН рассказал, почему в России бензин стоит дешевле, чем в Европе.
Согласно исследованию РИА «Новости», Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне топлива. Аналитики сравнивали январские цены на АИ-95. Самая низкая цена на бензин была зафиксирована в Казахстане. Там литр АИ-95 стоит 27,7 рубля, в России – 45,8 рубля. Тем временем литр бензина в Нидерландах оценивается в 117 рублей.
Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша в беседе с НСН рассказал, как России удается сохранить такие низкие цены на топливо.
«У нас, действительно, самый дешевый в Европе бензин, потому что мы добывающая страна. У нас исходно дешевая нефть, так как мы ее не покупаем, а добываем - тем самым, себестоимость нефти ниже, чем на мировом рынке. Даже учитывая, что у нас уровень налогов достаточно высок - около 65%. Примерно такой же уровень налогов и в Европе, но у них дорогой входной продукт, поэтому у них топливо существенно дороже», - сказал Аркуша.
В качестве примера эксперт привел Норвегию, которая также является нефтедобывающей страной. Но при этом, налог составляет более 80%, поэтому у них самый дорогой бензин в Европе, несмотря на то, что они добывают нефть самостоятельно.
Касательно цен на бензин в Казахстане, собеседник НСН, отметил, что страна не относится к Европе и низкая стоимость АИ-95 объясняется существенной разницей в цене акцизов.
«Что касается Казахстана, то у них в несколько раз ниже акцизы, поэтому и дешевая конечная продукция», - заключил эксперт.
Отмечается, что третье место по дешевизне бензина заняла Белоруссия, а четвертое досталось Украине.
Ранее в пресс-центре НСН глава Российского топливного союза Евгений Аркуша рассказал, что россияне стали предпочитать АИ-95.
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