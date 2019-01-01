Топливный рынок спустя год после скачка цен: Те же, там же, результат тот же

Цены производителей на бензин выросли за минувший месяц на 17,5%, практически впервые с начала года, - сообщил Росстат. Апрельское повышение на 0,2% на фоне майского показателя исчезающе мало, в первом же квартале года цены на бензин только снижались. Розница пока отреагировала ростом всего на 0,3% за май, - следует из данных ведомства. Рост зафиксирован также впервые с начала года. До сей поры с прошлого года действовало достигнутое между правительством и нефтяными компаниями соглашение по ограничению оптовых цен на нефтепродукты. Последний раз эти договоренности были продлены в марте с некоторой корректировкой условий и должны были действовать до конца июня, - напоминает «Интерфакс».

Первым тревогу как раз в мае забил Российский топливный союз: в письме куратору отрасли вице-премьеру Дмитрию Козаку РТС обратил внимание на то, что в последнее время биржа и мелкий опт бьют рекорды по темпам роста цен на моторное топливо. То же и тогда же писал вице-премьеру глава Независимого топливного союза Павел Баженов. Он, в частности, утверждал, что так называемый демпфирующий механизм, при помощи которого бюджет компенсирует нефтяникам сдерживание роста внутренних цен, не справляется с поставленными задачами. Ситуация такова, что нефтепереработка практически терпит одни убытки, - писал глава НТС. Дмитрий Козак тогда оснований для беспокойства не нашел: «Тот уровень биржевых цен, который есть сегодня, обеспечивает достаточную маржинальность для розничного сегмента. Оснований для такой тревоги нет», - приводили информагентства его слова.

Прошел неполный месяц, и в понедельник 17 июня премьер-министр Дмитрий Медведев поручил своему заму проверить сообщения о росте цен на АЗС в регионах Дальнего Востока и Сибири. Дмитрий Козак сообщил премьеру, что вечером соберет у себя представителей всех нефтяных компаний для обсуждения ситуации. Впоследствии его представитель сообщил, что обсуждение состоялось и что средний рост цен на топливо находится в «пределах инфляционных ожиданий с учетом роста НДС».

По соглашению с правительством нефтяные компании должны были увеличить поставки топлива на внутренний рынок. По данным Федеральной антимонопольной службы, они не выполнили эту задачу, но одновременно увеличили экспорт продукции, - напоминает «Лента.ру» майские сообщения на эту тему. Это в принципе объясняет резкий, на 17,5%, рост оптовых цен в том же месяце. Как он отразится на рознице, предположить тоже несложно.

