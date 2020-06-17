Топливное зазеркалье

Автомобильный бензин марки Аи-95 в среду подорожал до исторического максимума – 56 тысяч 750 рублей за тонну. За последние два дня торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже стоимость этой марки бензина уже дважды обновила исторический максимум конца мая 2018 года, а с начала лета выросла более чем на девять процентов. Стоимость тонны Аи-92 выросла на 24% - до 49 тысяч 770 рублей. Дизельное топливо также существенно подорожало – на 9,1% по сравнению с концом апреля до 47770 рублей за тонну.

Ситуация на рынке топлива стала накаляться еще в мае, - следует из слов президента Независимого топливного союза Павла Баженова. Глобальной причиной роста цен он считает демпфирующий механизм, а кроме него, на цены повлияли снижение биржевых нормативов продаж топлива и ограничение его импорта. «Регуляторное вмешательство в очередной раз приводит к фантастической ситуации: падение цен на нефть приводит к росту цен на бензин», - констатировал глава НТС. Он предупредил, что рост цен на бирже неминуемо вызовет подорожание топлива в рознице.

Что касается снижения нормативов продаж топлива на бирже, то соответствующее распоряжение было подписано Федеральной антимонопольной службой и Минэнерго. На период с 1 апреля по 30 июня текущего года норматив продажи бензина на бирже снижен до 5% с 10%, дизельного топлива - до 3% с 6%. Кроме того, стало известно, что в России ввели временный запрет на импорт топлива. Ограничения наложены до 1 октября.

Демпфирующий механизм был введен правительством после топливного кризиса 2018 года и действует с начала 2019. Суть его в том, что если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены. В обратной ситуации, когда российские цены выше экспортных, нефтяники отдают государству часть прибыли от внутренних продаж топлива.

В том, что предпосылок для роста стоимости бензина в стране нет, Федеральная антимонопольная служба заверяла президента буквально три месяца назад, когда Владимир Путин выразил недоумение из-за роста топливных цен за год на 10%. И то же самое ведомство в дальнейшем одобряет снижение биржевых продаж. В результате – дорогой бензин при дешевой нефти. Топливное зазеркалье.

