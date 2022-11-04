Российское посольство заявило о заинтересованности в импорте одежды и обуви из КНДР
Россия заинтересована в приобретении товаров, в том числе одежды и обуви, из КДНР, при этом сотрудничество между странами необходимо вести с учетом резолюций Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Пхеньяне.
«Российская Федерация весьма заинтересована в приобретении товаров из КНДР, в том числе швейных изделий, обуви и так далее. У нашей страны есть соответствующие возможности и потребности. Однако посольство подчеркивает, что все подобные проекты должны реализовываться в строгом соответствии с резолюциями СБ ООН, запрещающими импорт из КНДР некоторых товаров», — отметили в диппредставительстве.
В посольстве напомнили, что в 1980-90 годах Россия и Северная Корея активно взаимодействовали в этом направлении: КНДР на условиях российского давальческого сырья ежегодно поставляла РФ изделия легкой промышленности на сумму более 300 млн рублей. Вопрос дистрибуции товара из Северной Кореи в Россию должен решаться непосредственно участниками этого процесса.
Ранее начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин заявил, что товарооборот с КНДР через таможни Дальнего Востока полностью остановлен в силу наложенных ООН ограничений, напоминает RT.
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