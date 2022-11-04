Российское посольство заявило о заинтересованности в импорте одежды и обуви из КНДР

«Российская Федерация весьма заинтересована в приобретении товаров из КНДР, в том числе швейных изделий, обуви и так далее. У нашей страны есть соответствующие возможности и потребности. Однако посольство подчеркивает, что все подобные проекты должны реализовываться в строгом соответствии с резолюциями СБ ООН, запрещающими импорт из КНДР некоторых товаров», — отметили в диппредставительстве.

В посольстве напомнили, что в 1980-90 годах Россия и Северная Корея активно взаимодействовали в этом направлении: КНДР на условиях российского давальческого сырья ежегодно поставляла РФ изделия легкой промышленности на сумму более 300 млн рублей. Вопрос дистрибуции товара из Северной Кореи в Россию должен решаться непосредственно участниками этого процесса.

Ранее начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин заявил, что товарооборот с КНДР через таможни Дальнего Востока полностью остановлен в силу наложенных ООН ограничений, напоминает RT.

