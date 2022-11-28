Токаев: Казахстан намерен привлекать больше инвестиций из России

Казахстан намерен привлекать больше инвестиций из России и сделает все возможное, чтобы обеспечить их безопасность. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе обращения к участникам XVIII форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Токаев назвал сотрудничество с Россией и Китаем приоритетом для Казахстана

По его словам, приток прямых инвестиций из России в Казахстан в 2021 году обошел допандемийный уровень больше чем на треть и превысил отметку в 1,9 миллиарда долларов. При этом инвестиции из Казахстана в Россию также выросли на 34%, достигнув 535 миллионов долларов.

Ранее Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан и Россия смогли выстроить взаимовыгодное стратегическое партнерство, основанное на прочных узах дружбы и добрососедства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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