Типичный завтрак взлетел в цене до максимума за 10 лет

Стоимость продуктов, из которых состоит типичный завтрак, превысила в мире рекордные значения за последние десять лет. Об этом сообщает Financial Times, отслеживающая цены на них. Индикатор базируется на фьючерсных ценах на кофе, сахар, молоко, апельсиновый сок, пшеницу и овес.

Согласно анализу, с 2019 года он увеличился на 63%. Причём, большая часть этого рывка приходится на отрезок времени с лета текущего года. Отмечается, что пищевые компании взвинчивают цены на товары, чтобы обеспечить прибыль. Более того, они прогнозируют, что ситуация может ещё усугубиться.

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Базовые продукты питания растут в цене в связи с резким увеличением спроса на фоне восстановления экономик после пандемии и ограниченного предложения, которое вызвано целым рядом факторов, в том числе, неблагоприятными погодными условиями.

Так фьючерсные контракты на пшеницу прибавили 20% c начала года после того, как Россия, Северная Америка и Аргентина пострадали от засухи, а европейские производители — от ливней и наводнений. С другой стороны, засуха в Бразилии взвинтила цены на сахар и кофе.

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ФОТО: pixabay.com
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