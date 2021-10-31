Типичный завтрак взлетел в цене до максимума за 10 лет

Стоимость продуктов, из которых состоит типичный завтрак, превысила в мире рекордные значения за последние десять лет. Об этом сообщает Financial Times, отслеживающая цены на них. Индикатор базируется на фьючерсных ценах на кофе, сахар, молоко, апельсиновый сок, пшеницу и овес.

Согласно анализу, с 2019 года он увеличился на 63%. Причём, большая часть этого рывка приходится на отрезок времени с лета текущего года. Отмечается, что пищевые компании взвинчивают цены на товары, чтобы обеспечить прибыль. Более того, они прогнозируют, что ситуация может ещё усугубиться.