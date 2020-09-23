Тиньков прокомментировал сделку с «Яндексом»

Сделка с «Яндексом» предполагает сохранение бренда «Тинькофф», а также всей команды банка. Об этом банкир Олег Тиньков сообщил ТАСС, добавив, что интеграция компаний будет минимальной.

«Для клиентов все будет по-старому, и даже лучше: как пример сделка Facebook – Instagram», - сказал предприниматель.

Тиньков также сообщил, что сделка находится в стадии переговоров.