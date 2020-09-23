Тиньков прокомментировал сделку с «Яндексом»

Сделка с «Яндексом» предполагает сохранение бренда «Тинькофф», а также всей команды банка. Об этом банкир Олег Тиньков сообщил ТАСС, добавив, что интеграция компаний будет минимальной.

«Для клиентов все будет по-старому, и даже лучше: как пример сделка Facebook – Instagram», - сказал предприниматель.

Тиньков также сообщил, что сделка находится в стадии переговоров.

Олег Тиньков рассказал, чем займется после продажи банка

Также банкир добавил, что вместе с действующим председателем правления TCS Group Оливером Хьюзом продолжит развивать банк в России.

О том, что «Яндекс» намерен купить банк «Тинькофф» стало известно накануне, сообщает RT. Сумма сделки составит 5,48 млрд долларов.

Ранее Олег Тиньков рассказал журналистам, что намерен создать благотворительный фонд для борьбы с лейкемией. Недавно медики выявили у предпринимателя лейкемию в острой форме, летом он перенес трансплантацию костного мозга.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:ЯндексБанк
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