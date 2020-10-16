«Тинькофф» объявил об отказе от сделки с «Яндексом»
Группа "Тинькофф" заявила, что прекращает переговоры по возможной сделке с "Яндексом".
Ранее была достигнута предварительная договоренность, что «Яндекс» купит «Тинькофф» за 5,48 миллиарда долларов. Для совершения сделки «Тинькофф» должен был пройти комплексную проверку, а «Яндекс» получить согласие акционеров.
Между тем, издание The Bell написало со ссылкой на источник, что Олег Тиньков рассматривает продажу банка МТС или «МТС Банк». Однако позднее в группе компаний заявили, что не ведут ни с кем переговоры и намерены развиваться самостоятельно.
В июле Сбербанк полностью выкупил сервис «Яндекс.Деньги» у «Яндекса». Сервис перешел банку в рамках разделения совместных активов, которое глава Сбербанка Герман Греф называет реструктуризацией совместного бизнеса из-за сильной конкуренции между экосистемами двух компаний. IT-компания, в свою очередь, получит площадку «Яндекс.Маркет».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru