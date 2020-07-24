Тимошенко сочла неожиданным решение Зеленского по газу
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призналась, что не ожидала от украинских властей повышения тарифов на газ. Цены для населения на 7% поднял орган, подчиняющийся президенту Владимиру Зеленскому, хотя для этого не было абсолютно никаких оснований, уверена она.
Тимошенко напомнила, что с начала 2020 года газ на европейском рынке подешевел почти в три раза. Действие нынешнего руководства страны в этом вопросе она назвала «маразматичными», передаёт РИА ФАН.
Лидер «Батькивщины» также посетовала на наличие «фирм-прокладок» - посредников, появившихся при Петре Порошенко и накручивающих цену на газ с перепродажей в три раза дороже. По словам Тимошенко, она ожидала, что Зеленский избавится от этих фирм и газ станет поступать без наценок, однако этого не произошло.
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