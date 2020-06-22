Тимошенко обвинили в попытке лишить Украину денег от транзита газа

Ранее депутаты партии Тимошенко «Батькивщина» потребовали признать неконституционным отделение оператора газотранспортной системы от «Нафтогаза» - это произошло с 1 января 2020 года и стала частью сделки с «Газпромом».



Коболев заявил, что если Тимошенко добьется своего, «Газпром» получит право требовать пересмотра или разрыва контракта на транзит российского газа. Для Москвы, подчеркнул глава «Нафтогаза», это станет настоящим триумфом.



Ранее глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил о том, что «Газпром» начал разбирать трубопровод на территории РФ, по которому газ подается к границе Украины, передает Ura.ru

