Тимошенко обвинили в попытке лишить Украину денег от транзита газа
Активность экс-премьера Украины Юлии Тимошенко может привести к тому, что страна может лишиться доходов от транзита российского газа. Об этом заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.
Ранее депутаты партии Тимошенко «Батькивщина» потребовали признать неконституционным отделение оператора газотранспортной системы от «Нафтогаза» - это произошло с 1 января 2020 года и стала частью сделки с «Газпромом».
Коболев заявил, что если Тимошенко добьется своего, «Газпром» получит право требовать пересмотра или разрыва контракта на транзит российского газа. Для Москвы, подчеркнул глава «Нафтогаза», это станет настоящим триумфом.
Ранее глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил о том, что «Газпром» начал разбирать трубопровод на территории РФ, по которому газ подается к границе Украины, передает Ura.ru
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
592 тыс.+7 600 / сут.
Умерли
8 206+95 / сут.
Выздоровели
344 тыс.+4 705 / сут.
- Ростуризм назвал сроки открытия популярных направлений в РФ
- Обвиненный в шпионаже на Киев подполковник МВД из Курска арестован
- Житель Подмосковья выжил после удара молнии
- Тимошенко обвинили в попытке лишить Украину денег от транзита газа
- Зюганов рассказал о «самой большой беде» Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru