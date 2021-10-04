Тимошенко назвала украинские цены на газ «скандалом»

Так политик прокомментировала слова бывшего исполнительного директора «Нафтогаза» Отто Ватерландера, который перед своей отставкой назвал цену на один кубометр газа. По его словам, он стоит одну гривну, тогда как продается за восемь. В руководстве компании эти данные опровергли.

Тимошенко подчеркнула, что годовая прибыль «Нафтогаза» доходит до 76 миллиардов гривен. При этом, по ее словам, на на медицинское обслуживание населения тратится всего 126 миллиардов гривен ежегодно.

«60 процентов от всего, что тратится на здравоохранение, это то, что с завышенных тарифов на газ и тепло зарабатывает НАК "Нафтогаз". Это скандал огромного масштаба», - заявила политик.

В Венгрию вновь идет российский газ транзитом через Украину, приостановку которого в Киеве уже успели назвать «началом конца экономики» и предвестником «очищения морозом» и «газовой инквизиции».

