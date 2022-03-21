Тимченко покинет совет директоров «Новатэка»
Российский и финский предприниматель Геннадий Тимченко покинет совет директоров «Новатэка» с 21 марта. Об этом рассказали в компании.
Он владеет одним из крупнейших пакетов акций организации. По данным источника, бизнесмен уходит по собственному желанию.
11 марта сообщалось, что Тимченко не вошел в список кандидатов в совет директоров для избрания на годовом собрании акционеров, которое было назначено на 21 апреля.
Двумя новыми кандидатами на освободившееся место стали президент Франко-российской торгово-промышленной палаты Эммануэль Киде и директор центра энергетики «Сколково» Ирина Гайда.
По данным «Интерфакса», в «ВолгаГруп», которая управляет активами Тимченко, сообщали, что предприниматель останется акционером «Новатэка» и «Сибура».
В 2014 году в отношении Геннадия Тимченко были введены санкции США. За день до начала их действия бизнесмен продал 17% в «Сибуре» сыну акционера банка «Россия» Кириллу Шамалову и оставил себе 15%. После начала спецоперации на Украине Тимченко попал под санкции Великобритании, Японии и Евросоюза.
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