Тимченко покинет совет директоров «Новатэка»

По данным «Интерфакса», в «ВолгаГруп», которая управляет активами Тимченко, сообщали, что предприниматель останется акционером «Новатэка» и «Сибура».

В 2014 году в отношении Геннадия Тимченко были введены санкции США. За день до начала их действия бизнесмен продал 17% в «Сибуре» сыну акционера банка «Россия» Кириллу Шамалову и оставил себе 15%. После начала спецоперации на Украине Тимченко попал под санкции Великобритании, Японии и Евросоюза.