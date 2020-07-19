The National Interest в шокирован потенциальным ограничением экспорта российского зерна

«Еще большее беспокойство, чем ограничение российского экспорта во время кризиса, вызывает возможность ограничения российского экспорта для политического давления. Россия может превратить экспорт пшеницы в оружие для давления на страны, в которых вызванная климатическими изменениями необеспеченность продовольствием не оставит им выбора», — считают авторы The National Interest.

Россия впервые с 2010 приостановила экспорт зерна на мировой рынок в связи с пандемией коронавируса. По данным Минсельхоза, решение необходимо для обеспечения внутренних потребностей страны в зерне и продуктах его переработки.

Отметим, в мае российский лидер Владимир Путин заявил о хороших видах на урожай 2020 года и отметил, что страна входит в число ведущих поставщиков зерна на мировых рынках.

По прогнозу министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, который он дал в июне, в России готовятся собрать в этом году 122,5 млн тонн зерновых.

