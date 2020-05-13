Злочевский подтвердил прогнозы США о рекордных сборах пшеницы в России

Глава Российского зернового союза уточнил в эфире НСН, что прогнозы американского Минсельхоза оправдаются лишь в случае, если хватит влаги от дождей.

Министерство сельского хозяйства Соединённых Штатов Америки предсказывает, что Россию ждёт один из самых обильных урожаев пшеницы уже в текущем году. Это даст возможность РФ сохранить лидерство по поставкам зерновых на мировой рынок.

По оценке американских специалистов, наша страна может собрать свыше 77 миллионов тонн пшеницы. Урожай фуражного зерна - кукурузы, сорго, ячменя, просо, ржи - составит 39,4 миллиона тонн. В результате, совокупный урожай достигнет 116,4 миллиона тонн.

Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский в эфире НСН подтвердил прогнозы Минсельхоза США, уточнив, что 77 млн тонн урожая пшеницы в России ожидается только при засухе.

Минсельхоз США пророчит России рекордный урожай пшеницы

«Сейчас пройдут дожди на Кубани, на юге Ростовской области и в ряде других регионов, и тогда да – такое возможно. Потому что сейчас довольно сухая почва и влаги не хватает. Мы рассчитываем на 77 млн тонн урожая пшеницы, в случае если будет засуха. А если с дождями всё будет нормально, то и за 80 уйдём», - сообщил Аркадий Злочевский.

Однако, по его словам, на подъём российской экономики рекордные показатели по сбору пшеницы почти никак не повлияют в столь тяжёлое время.

«Урожай пшеницы особо не влияет на экономику страны, тем более, что экономика в плохом состоянии. И за счёт пшеницы последствия кризиса не исправить», - добавил Злочевский.

Ранее российской пшенице и вовсе предсказывали дефицит из-за желания покупателей зерна по всему миру создать большие запасы на фоне пандемии коронавируса. О том, что поставок уже не хватает сообщал Bloomberg.

Однако Аркадий Злочевский в беседе с НСН опроверг эту информацию, добавив, что в России, наоборот, кризис перепроизводства на зерновом рынке.

«Насчет нехватки, это чушь. Мы не остановили экспорт, а выбрали квоту. Экономике ограничения, конечно, вредят, но не производителям, а экспортёрам. А на мировом рынке сейчас переизбыток, а не нехватка», - сказал Аркадий Злочевский.

Ранее НСН сообщила, что Государственная дума проголосовала в первом чтении за законопроект о неотложных мерах поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что закон даст возможность урегулировать правоотношения, которые возникают в связи с необходимостью быстрого реагирования на экстраординарную ситуацию.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ЗерноАркадий Злочевский
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