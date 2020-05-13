Злочевский подтвердил прогнозы США о рекордных сборах пшеницы в России

«Сейчас пройдут дожди на Кубани, на юге Ростовской области и в ряде других регионов, и тогда да – такое возможно. Потому что сейчас довольно сухая почва и влаги не хватает. Мы рассчитываем на 77 млн тонн урожая пшеницы, в случае если будет засуха. А если с дождями всё будет нормально, то и за 80 уйдём», - сообщил Аркадий Злочевский.

Однако, по его словам, на подъём российской экономики рекордные показатели по сбору пшеницы почти никак не повлияют в столь тяжёлое время.

«Урожай пшеницы особо не влияет на экономику страны, тем более, что экономика в плохом состоянии. И за счёт пшеницы последствия кризиса не исправить», - добавил Злочевский.

Ранее российской пшенице и вовсе предсказывали дефицит из-за желания покупателей зерна по всему миру создать большие запасы на фоне пандемии коронавируса. О том, что поставок уже не хватает сообщал Bloomberg.

Однако Аркадий Злочевский в беседе с НСН опроверг эту информацию, добавив, что в России, наоборот, кризис перепроизводства на зерновом рынке.

«Насчет нехватки, это чушь. Мы не остановили экспорт, а выбрали квоту. Экономике ограничения, конечно, вредят, но не производителям, а экспортёрам. А на мировом рынке сейчас переизбыток, а не нехватка», - сказал Аркадий Злочевский.

Ранее НСН сообщила, что Государственная дума проголосовала в первом чтении за законопроект о неотложных мерах поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что закон даст возможность урегулировать правоотношения, которые возникают в связи с необходимостью быстрого реагирования на экстраординарную ситуацию.

