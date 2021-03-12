The Bell: «Яндекс» может приобрести банк «Акрополь»

По данным издания, информацию о готовящейся сделке подтвердили четыре источника. The Bell отмечает, что в настоящий момент условия сделки проверяются, в случае отсутствия претензий стороны могут подписать договор уже в ближайшие дни.

Данную информацию также подтвердили РИА Новости в пресс-службе "Яндекса". По данным агентства, компания заинтересована в получении лицензии банка, поэтому в руководстве изучают "все доступные варианты".

Сумма потенциальной сделки не сообщается. При этом, по информации The Bell, "Яндекс" не собирается открывать отделения и работать с кредитами, однако им необходима банковская лицензия.

