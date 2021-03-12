The Bell: «Яндекс» может приобрести банк «Акрополь»
Российская IT-компания "Яндекс" может приобрести банк "Акрополь", который в 2020 году выкупил гендиректор группы "Связной" Евгений Давыдович. Об этом пишет The Bell со ссылкой на собственные источники в банковском секторе.
По данным издания, информацию о готовящейся сделке подтвердили четыре источника. The Bell отмечает, что в настоящий момент условия сделки проверяются, в случае отсутствия претензий стороны могут подписать договор уже в ближайшие дни.
Данную информацию также подтвердили РИА Новости в пресс-службе "Яндекса". По данным агентства, компания заинтересована в получении лицензии банка, поэтому в руководстве изучают "все доступные варианты".
Сумма потенциальной сделки не сообщается. При этом, по информации The Bell, "Яндекс" не собирается открывать отделения и работать с кредитами, однако им необходима банковская лицензия.
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