«Устал торговаться»: Тиньков объяснил срыв сделки с «Яндексом»

Основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков раскрыл условия, которые на переговорах об объединении ему предложили представители «Яндекса». По словам предпринимателя, у него сложилось впечатление, что в «Яндексе» хотят не объединения, а покупки «Тинькофф банка».

Тиньков рассказал Forbes, что ему предложили оплату наполовину из акций с премией в 7% к цене акции. При этом сам бизнесмен потерял бы право влиять на решения в компании. По словам Тинькова, его бы устроила такая премия при объединении, но при покупке и получении стратегического контроля это обычно 25-40%, указал он.

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В «Яндексе» предложили Тинькову дождаться согласования с советом директоров. «Но, так как я все-таки серьезно болен, к тому моменту я сильно устал торговаться, объяснять, что «Тинькофф» зарабатывает вдвое больше «Яндекса» и так далее, и принял решение выйти из сделки», - цитирует Тинькова издание.

Отмечается, что в «Яндексе» не подтвердили версию Тинькова, но подробностей не привели.

Как известно, Тиньков борется с лейкемией. В этом году ему провели трансплантацию костного мозга.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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