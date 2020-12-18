«Устал торговаться»: Тиньков объяснил срыв сделки с «Яндексом»

Основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков раскрыл условия, которые на переговорах об объединении ему предложили представители «Яндекса». По словам предпринимателя, у него сложилось впечатление, что в «Яндексе» хотят не объединения, а покупки «Тинькофф банка».

Тиньков рассказал Forbes, что ему предложили оплату наполовину из акций с премией в 7% к цене акции. При этом сам бизнесмен потерял бы право влиять на решения в компании. По словам Тинькова, его бы устроила такая премия при объединении, но при покупке и получении стратегического контроля это обычно 25-40%, указал он.