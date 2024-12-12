Теплоход «Метеор» победил в голосовании за символ для новой купюры в 1000 рублей

Онлайн-голосование за символы для новой банкноты номиналом 1000 рублей завершилось, его лидером стал скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор». Об этом сообщил Банк России.

В голосовании участвовали около 700 тысяч россиян, которые выбирали символы для оборотной стороны посвященной Приволжскому федеральному округу купюры.

«Наибольшее количество голосов получили... "Метеор", Дворец земледельцев, Саратовский автомобильный мост через Волгу, памятник Салавату Юлаеву, главный корпус Казанского федерального университета, Жигулевская ГЭС, монумент Матери-Покровительнице», — рассказали в ЦБ.

Также в число лидеров вошли мемориально-архитектурный комплекс «Музей-усадьба П.И. Чайковского», Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы», Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи.

Как отметила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, теперь художники ЦБ и Гознака должны будут создать гармоничную композицию из выбранных россиянами символов, увязав их с защитными элементами.

«Они [художники] разработают эскизы. Финальный вариант, который станет основой для новой банкноты, выберет Совет директоров Банка России», — подчеркнула председатель регулятора.

Ранее зампредседателя ЦБ Сергей Белов рассказал, что новую купюру в 1000 рублей планируют презентовать в конце 2025 года.

