«Тенденция на повышение»: Россия нарастила добычу газа и экспорт в страны ЕС
Газовые компании попали в рейтинг самых убыточных компаний РФ по «странной методике», отметил в эфире НСН Алексей Гривач.
Россия за этот год нарастила добычу газа и его экспорт в страны Европы, в 2023 году ситуация была намного хуже из-за подрывов «Северных потоков» и геополитических решений европейцев, рассказал заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в разговоре с НСН.
«Газпром» оказался самой убыточной компанией в России по итогам 2023 года, подсчитал журнал Forbes. Согласно данным, чистый убыток составил 583,1 млрд рублей после 1,3 трлн чистой прибыли в 2022-м, однако издание пишет о «бухгалтерском характере» провала и отмечает 1,1 трлн чистой прибыли компании уже за первую половину 2024 года. В топ-10 списка самых убыточных компаний также вошли Амурский газохимический комплекс и «Русгаздобыча». Гривач назвал рейтинг «странным» и отметил, что на сегодняшний день идет рост экспорта газа в Европу.
«Что касается месторождений, то в прошлом году произошло сокращение, связанное с подрывами «Северных потоков» и в целом геополитическими решениями европейцев. Поэтому, естественно, произошло сокращение производства природного газа. В этом году, наоборот, есть определенный рост, который связан в том числе с некоторым восстановлением поставок в Европу. Они растут по сравнению с 2023 годом. Конечно, ни о каком полном восстановлении речи нет, но в целом тенденция идет на повышение. Плюс растет потребление в России, что приводит к росту производства. Поставляем газ не только через Суджу и через территорию Украины, но и по "Турецкому потоку", далее на юго-восток Европы», – сказал Гривач.
Он отметил, что газовые компании попали в рейтинг убыточных компаний РФ по «странной методике».
«Какая-то очень странная методика – взять два проекта, которые находятся в стадии отсутствия выручки от основной деятельности и в стадии значительных капитальных вложений в свой проект… Ну и "Газпром"», – добавил собеседник НСН.
Финский Центр исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA) отмечал, что в 2023 году Евросоюз остался крупнейшим импортером российского газа, причем не только трубопроводного, но сжиженного природного газа.
Ранее «Газпром» сообщил, что общий объем поставок газа на внутренний рынок России с октября 2023 по март 2024 года по газотранспортной системе компании достиг исторически рекордного уровня и примерно на 5% превысил показатель отопительного сезона 2022/2023 года, передает «Радиоточка НСН».
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