«Тенденция на повышение»: Россия нарастила добычу газа и экспорт в страны ЕС

Россия за этот год нарастила добычу газа и его экспорт в страны Европы, в 2023 году ситуация была намного хуже из-за подрывов «Северных потоков» и геополитических решений европейцев, рассказал заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в разговоре с НСН.

«Газпром» оказался самой убыточной компанией в России по итогам 2023 года, подсчитал журнал Forbes. Согласно данным, чистый убыток составил 583,1 млрд рублей после 1,3 трлн чистой прибыли в 2022-м, однако издание пишет о «бухгалтерском характере» провала и отмечает 1,1 трлн чистой прибыли компании уже за первую половину 2024 года. В топ-10 списка самых убыточных компаний также вошли Амурский газохимический комплекс и «Русгаздобыча». Гривач назвал рейтинг «странным» и отметил, что на сегодняшний день идет рост экспорта газа в Европу.