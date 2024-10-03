«Аресты и налоги»: Как «Газпром» стал самой убыточной компанией

«У всех свои индивидуальные особенности и проблемы. «Газпром» получил убыток по двум причинам. Во-первых, в 2023 году из отчетности списали все дочерние компании, которые были в Европе, которые арестовали еще в 2022 году. Поэтому стоимость этих компаний пошла в убыток. Европейцы арестовали все активы, это не вина «Газпрома». Во-вторых, у «Газпрома» дополнительная налоговая нагрузка теперь, примерно как раз 600 миллиардов рублей в год, чтобы изъять сверхприбыль, которая получилась с 2021 на 2022 год. Тогда были очень высокие цены на газ, Европа платила несколько тысяч долларов за тысячу кубов. Это исторические рекорды, «Газпром» тогда заработал очень много. В 2022 году компания поставила в Европу 80 миллиардов кубов», - объяснил он.

По словам Юшкова, компания значительно уменьшила поставки в Европу, но один этот фактор не сделал бы «Газпром» убыточным.

«Объемы продаж существенно снизились, но это бы не привело к убыткам без других факторов. В 2021 году компания поставляла в Европу 160 миллиардов кубов, в 2023 году – только 27 миллиардов кубов. Даже с этими объемами «Газпром» остался бы прибыльным. Остальные проекты в перечне – это проекты, которые еще не начали работать, есть только юридическое лицо. Амурский завод еще только на самой начальной стадии, он только строится. Деньги уже вложили, но прибыли пока нет. То же самое с компанией «Русгаздобыча», это – совместная компания «Газпрома» и частных бизнесменов», - рассказал собеседник НСН.

Ранее «Газпром» установил рекорд суточных поставок трубопроводного газа в Китай через магистральный газопровод «Сила Сибири», передает «Радиоточка НСН».



