Тарифы системы «Платон» вырастут с 1 февраля
С 1 февраля 2024 года вырастут тарифы системы взимания платы с большегрузов «Платон». Об этом сообщило Министерство транспорта РФ.
Плата по базовому тарифу за один километр проезда по федеральным трассам увеличится на 21 копейку и составит 3,05 рубля. В ведомстве указали, что размер индексации соответствует официальному показателю инфляции.
Минтранс напомнил, что большегрузы оказывают наибольшее воздействие на состояние дорожного полотна. При этом министерство заверило, что влияние повышения тарифов на стоимость товаров будет незначительным.
Система «Платон» действует с ноября 2015 года. За это время в ней зарегистрировалось более 820 тысяч грузоперевозчиков, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Захарова сочла блокировку канала Михалкова примером цензуры Запада
- Азербайджан поставил в Россию за месяц 3 миллиона яиц
- Microsoft подтвердила выход игры про Индиану Джонса в 2024 году
- С организатора выступления Сюткина взыскали 340 тысяч за песни «Браво»
- Росстат: естественная убыль населения сократилась на 19%
- Исследование: Россиянам не хватает свободного времени
- Опрос: 56% россиян считают, что люди могут считаться семьей только если у них есть ребенок
- Дарья Трепова выступит в суде с последним словом 22 января
- В подмосковной электричке в результате поножовщины погиб мужчина
- Тарифы системы «Платон» вырастут с 1 февраля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru