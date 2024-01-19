Тарифы системы «Платон» вырастут с 1 февраля

Плата по базовому тарифу за один километр проезда по федеральным трассам увеличится на 21 копейку и составит 3,05 рубля. В ведомстве указали, что размер индексации соответствует официальному показателю инфляции.

Минтранс напомнил, что большегрузы оказывают наибольшее воздействие на состояние дорожного полотна. При этом министерство заверило, что влияние повышения тарифов на стоимость товаров будет незначительным.

Система «Платон» действует с ноября 2015 года. За это время в ней зарегистрировалось более 820 тысяч грузоперевозчиков, отмечает «Радиоточка НСН».

