Тарифы на услуги ЖКХ в России поднимут на 9,8%

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России увеличатся на 9,8%. Об этом говорится в прогнозе, опубликованном на официальном сайте Минэкономразвития.

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«Предельное повышение тарифов на ЖКУ составит 9,8%, окончательные размеры индексации установят власти в каждом регионе»,- уточнили в ведомстве.

Тарифы для семьи из трех человек, проживающей на 50 квадратных метрах, увеличатся на 500 рублей ежемесячно. ФАС будет следить, чтобы рост тарифов не превышал 9,8%.

Глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов предложил продолжать начислять пени на просроченные платежи за услуги ЖКХ по ставке 9,5%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:МинэкономразвитияКоммунальные УслугиТарифы Жкх

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