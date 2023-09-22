Тарифы на услуги ЖКХ в России поднимут на 9,8%
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России увеличатся на 9,8%. Об этом говорится в прогнозе, опубликованном на официальном сайте Минэкономразвития.
«Предельное повышение тарифов на ЖКУ составит 9,8%, окончательные размеры индексации установят власти в каждом регионе»,- уточнили в ведомстве.
Тарифы для семьи из трех человек, проживающей на 50 квадратных метрах, увеличатся на 500 рублей ежемесячно. ФАС будет следить, чтобы рост тарифов не превышал 9,8%.
Глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов предложил продолжать начислять пени на просроченные платежи за услуги ЖКХ по ставке 9,5%, передает «Радиоточка НСН».
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