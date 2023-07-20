Тариф системы «Платон» могут повысить с 1 февраля 2024 года
Тариф системы взимания платы с грузовиков «Платон» с 1 февраля 2024 года может быть повышен на 15 коппек, с 2,84 руб. за километр пробега до 2,99 руб. Об этом сообщил Росавтодор.
Фактический размер платы рассчитывается ежегодно с 10 по 20 января с учетом данных Росстата об индексе потребительских цен за предыдущий год.
Росавтодор в июле прошлого года обнародовал плановый прогноз индексации, согласно которому в феврале 2023 года предполагалось повышение тарифа на 44 копейки, до 2,98 руб. за километр, сообщает «Интерфакс».
Система «Платон», с помощью которой взимается плата в счет возмещения вреда, причиняемого большегрузами федеральным дорогам, была введена в России в 2015 году. В системе зарегистрировались более 1,5 млн грузовиков массой свыше 12 тонн.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru