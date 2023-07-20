Тариф системы «Платон» могут повысить с 1 февраля 2024 года

Тариф системы взимания платы с грузовиков «Платон» с 1 февраля 2024 года может быть повышен на 15 коппек, с 2,84 руб. за километр пробега до 2,99 руб. Об этом сообщил Росавтодор.

Фактический размер платы рассчитывается ежегодно с 10 по 20 января с учетом данных Росстата об индексе потребительских цен за предыдущий год.