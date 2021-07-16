Росавтодор анонсировал повышение тарифа «Платона» с февраля 2022 года
Тариф системы по взиманию платы с большегрузов за проезд по федеральным трассам «Платон» к февралю 2022 года может вырасти на 10 копеек, до 2,44 рубля за километр. Об этом сообщает пресс-служба Росавтодора.
«В соответствии с постановлением правительства РФ от 29 июня 2019 года № 843 с 1 февраля 2022 года в рамках ежегодной индексации размер платы в государственной системе "Платон" прогнозируется на уровне 2,44 рубля за километр пробега», — говорится в сообщении.
В Росавтодоре напомнили, что текущий размер платы для грузовиков — 2,34 рубля за километр пробега.
При этом точный размер грядущей индексации будет зависеть от фактического уровня инфляции за 2021 год, пишет «Свободная пресса».
Система «Платон», с помощью которой взимается плата в счет возмещения вреда, причиняемого большегрузами федеральным дорогам, была введена в России в 2015 году. В системе зарегистрировались более 1,5 млн грузовиков массой свыше 12 тонн. За время работы «Платона» в Федеральный дорожный фонд поступило более 152 млрд рублей.
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