Таможня потребует подтвердить происхождение денег, перевозимых в пределах ЕАЭС

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) начали действовать новые правила провоза физическими лицами наличных денег через границу. Теперь нужно будет не только задекларировать наличные, сумма которых превышает эквивалент 100 тысяч долларов, но также подтвердить их происхождение. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе.

Требование распространяется и на денежные инструменты: чеки, векселя и неименные ценные бумаги, дающие право на получение денежных средств.

Новые правила провоза денег через границу нацелены на предотвращение перемещения наличных средств, которые могут использоваться для финансирования терроризма или легализации преступных доходов.

В ЕАЭС входят пять стран – Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Ранее российские таможенники обеспокоились переработками служебных собак. Федеральная таможенная служба приняла правила содержания и использования служебных собак. Согласно им, животные могут работать в сутки не больше 12 часов.



